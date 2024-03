Calcio serie C. Gubbio, esame Juventus Next Gen. Braglia: "Pronti ad alzare il livello»

GUBBIO – È il giorno di Juventus Next Gen-Gubbio. I rossoblù vogliono dare continuità alla vittoria di Olbia, ma affrontano una formazione che si sta affermando con merito in campionato. Lo dice mister Braglia, intervenuto in conferenza stampa pre-gara: "Sono ragazzi scelti, la squadra ha un valore alto. Basta vedere il girone di ritorno che stanno facendo: hanno capito la categoria, sono molto più aggressivi e determinati, sarà una partita difficile. Noi dobbiamo alzare il livello e fare la nostra partita, prepararsi bene e andare in campo con una determinazione feroce se vogliamo fare risultato. Non possiamo farli giocare liberamente perché poi comandano la partita ed è difficile". Una partita che si preannuncia tutt’altro che facile, come d’altronde la grande maggioranza degli altri match nel girone: "Mi aspetto di tutto e di più, a volte giocano 3-4-1-2 e a volte 3-5-2, ma non hanno problemi di numero, sono tutti ragazzi di valore che stanno facendo un bel percorso. Inoltre, hanno ottima fisicità per colpire sui calci piazzati: possono fare molto bene, secondo me arrivano ai playoff". Se ad Olbia il risultato è stato ottimo, la prestazione non ha soddisfatto il tecnico toscano: "A Olbia non ho visto il Gubbio che mi aspettavo e i ragazzi lo sanno. Abbiamo fatto un po’ di fatica per via dell’avversario, per causa nostra e per tante altre cose. Il problema è che c’è gente che sta tirando un po’ la carretta, ci sono troppe partite in pochi giorni". I problemi sono soprattutto in attacco, dove "Bernardotto si sta allenando ma sembra che ancora manchi qualcosina e non voglio rischiare". Nel 4-3-1-2 con Greco tra i pali, la difesa dovrebbe essere composta da Corsinelli, Pirrello, Tozzuolo e Dimarco. A centrocampo rientrano Mercati e Casolari dalla squalifica con Bumbu che chiude la linea mediana. Sulla trequarti ballottaggio tra Chierico e Desogus, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Di Massimo-Udoh. Da tenere d’occhio, comunque, anche la possibilità di Morelli e Rosaia.