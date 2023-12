Calcio serie C. Gubbio, il ds Mignemi:: "Uscire dalle difficoltà»

GUBBIO – Aggrapparsi alle certezze per lasciarsi alle spalle la forma negativa recente. Il Gubbio vuole seguire questa linea, per provare a concludere il girone di andata nel migliore dei modi mantenendo la zona playoff. Una delle certezze rossoblù siede in dirigenza ed è il diesse Davide Mignemi, che lunedì è intervenuto lunedì sera nella trasmissione di Trg “Fuorigioco”: "Inutile girarci intorno, siamo in un momento difficile, ma in queste difficoltà si vedono quali sono i veri uomini. Gli anni passati le cose sono andate bene, adesso invece è un momento che non arrivano i risultati che speravamo. Essenzialmente abbiamo smarrito quella fame agonistica e non riusciamo a morire su ogni pallone come vorrei io, oppure fare una corsa in più per il compagno". "Penso – prosegue Mignemi – che quando ci siano delle difficoltà, in primis ci sono delle figure che si devono prendere le proprie responsabilità. Nonostante a me non piace apparire o parlare e preferisco lasciare la scena agli altri, è mio compito farlo. Si cerca sempre un capro espiatorio, invece qua nessuno è esente da colpe. Stiamo facendo un percorso, ci sta che si incontrano delle buche e noi non ci spostiamo dai nostri principi, poi dipende da noi tirarsi fuori dalle difficoltà".

Soluzioni? "Siamo in difficoltà a livello mentale, dobbiamo riprendere quel filo conduttore che purtroppo abbiamo smarrito perchè siamo capaci di dimostrare altro. Dobbiamo essere noi capaci di trascinare la gente allo stadio".