Calcio serie C. Gubbio impegnato sul campo della Vis Pesaro. I rossoblù puntano a partire subito forte

Allungando lo sguardo un po’ più in là si riesce quasi a intravedere il traguardo. Il Gubbio dopo la vittoria contro la Pianese cerca continuità nel finale di regular season provando a sfruttare l’inerzia dei tre punti di venerdì nel turno infrasettimanale che vede i rossoblù impegnati sul campo della Vis Pesaro, con calcio d’inizio al "Benelli" alle 20:45. Una partita che sulla carta vede i padroni di casa come favoriti: quinti in classifica a 50 punti a +13 dal Gubbio che invece sgomita per entrare nelle zone basse della griglia playoff. Tra il Rimini nono in classifica a 40 punti e l’Ascoli quindicesimo a 33 ci sono appena sette punti di differenza, che possono essere stravolti nelle otto partite rimanenti (e quindi nei 24 punti disponibili): un risultato positivo può fare grande differenza nel computo finale. Il campo, infatti, mette tutti sullo stesso piano senza pregiudizi, e i rossoblù proveranno sicuramente a giocarsi al meglio le proprie carte.

Resta da vedere se mister Fontana, che per scelta societaria non ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara, sceglierà un certo tipo di approccio come visto nel match di venerdì sera contro la Pianese. Partire forte da subito potrebbe mettere in difficoltà la squadra di Stellone, che ha raccolto due punti nelle ultime quattro gare e arriva al match con i rossoblù dopo due sconfitte consecutive. Interessante anche la sfida tattica tra i due allenatori. Il tecnico biancorosso dovrebbe puntare nuovamente sul 3-4-1-2 con Zoia in difesa, Pucciarelli in cabina di regia e Orellana sulla trequarti a supporto di Nicastro e uno tra Raychev o Okoro. Anche Fontana dovrebbe dare continuità al 4-3-3 con Signorini ancora assente in difesa per un problema al soleo, mentre a centrocampo Proietti che si candida per una maglia in mediana; in attacco D’Ursi sembra ristabilito e pronto a tornare titolare nel tridente con Spina e Tommasini.

Non ci sarà Tentardini, uscito per infortunio nel match di venerdì, al suo posto ballottaggio tra David e D’Avino. C’è da aspettarsi, comunque, diverse rotazioni anche a gara in corso visto che sabato pomeriggio si torna in campo contro il Rimini. Oggi arbitra Lovison di Padova; assistenti Cesarano di Castellammare di Stabia e Merciari di Rimini. Quarto uomo Aurisano di Campobasso.

(4-3-3): Venturi; Tozzuolo, Signorini, Rocchi, David; Faggi, Proietti, Iaccarino; Spina, Tommasini, D’Ursi.