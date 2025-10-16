Calcio serie c. Gubbio, in gruppo c’è Nicola Murru

GUBBIO – Prosegue per il Gubbio la settimana di avvicinamento alla sfida casalinga di sabato alle 17:30, con il Guidonia Montecelio. Oggi mister Di Carlo dirigerà la seduta pomeridiana prima della rifinitura di venerdì mattina, mentre ieri pomeriggio la squadra ha sostenuto un allenamento congiunto contro la Polisportiva CSI Oratorio Don Bosco, squadra che affronta il campionato di Prima Categoria umbra. Un allenamento diverso dal solito e utile a chi è stato utilizzato di meno o a chi rientra da un infortunio per rimettere minuti nelle gambe: durante la seconda parte di gara, infatti, si sono rivisti in campo sia Di Massimo che Costa, entrambi ai box da oltre un mese per problemi muscolari ma che stanno rientrando con cautela per consentire il miglior reintegro possibile anche in ottica futura. Inoltre, proprio ieri pomeriggio si è aggregato al gruppo Nicola Murru, laterale mancino classe 1994 con ben 209 presenze in Serie A, 51 in Serie B e 22 in Coppa Italia. Le qualità del giocatore sono indiscutibili resta da saggiarne la tenuta fisica: Murru è svincolato da luglio 2024.

Federico Minelli