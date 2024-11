Calcio serie C. Gubbio, la richiesta dei tifosi: "Curva più vicino al campo»

L’ambiente eugubino respira un po’ di serenità grazie alla vittoria ottenuta domenica contro il Carpi. Nel corso della trasmissione "Arena C", andata in onda martedì sera su TRG, è intervenuto telefonicamente anche il presidente Notari, che ha rilasciato dichiarazioni su argomenti importanti e che da tempo vengono presentati dalla tifoseria rossoblù. Su tutti c’è il tema della curva, che i sostenitori vorrebbero più vicina al campo: dagli annunci della scorsa estate tutto è rimasto fermo. Il concetto, alla fine, è sempre quello: una modifica della curva passerebbe da una "trattativa" con il Comune. La convenzione per la concessione del "Barbetti" scade infatti nel 2025 e prima di effettuare interventi di un certo calibro Notari cerca rassicurazioni sulla fattibilità di un prolungamento a certi termini. Hanno fatto discutere anche le dichiarazioni del diesse Degli Esposti dopo la gara di domenica: "Solo di una cosa non sono contento: in tutti i posti dove ho lavorato ho sempre creato una grande famiglia, e intendo gruppo squadra, staff tecnico ma anche la "squadra invisibile. In questo momento io vorrei creare un ambiente ancora più compatto perché poi nella compattezza siamo in grado di tirarci fuori dalle difficoltà". Notari, dalla sua, ha detto che dovrà parlarci in maniera più approfondita, ma ha anche confermato che con il direttore sportivo "ha un rapporto ottimo e un confronto quotidiano". Anche perché tra un mese circa apre il mercato, e lo stesso Notari ha parlato di una "benedetta punta".

Federico Minelli