Calcio serie C. Gubbio, nel mirino il derby con le Fere. La società chiama a raccolta i tifosi

GUBBIO – È tornato a sorridere il Gubbio di mister Di Carlo. Le cinque gare senza vittorie, accompagnate da prestazioni altalenanti, avevano creato un po’ di malumore intorno alla squadra, che però ha avuto il merito di compattarsi e reagire. Nel match di Carpi tutto sembra essere andato per il verso giusto: dopo 15’ i rossoblù erano già in vantaggio di due gol (prima di sabato non ne aveva mai segnato più di uno in una partita) e appena dieci minuti più tardi anche sopra di un uomo per la sacrosanta espulsione di Zagnoni. Parlare di una cura improvvisa sarebbe da sprovveduti, perché questo Gubbio ha ancora tanto da migliorare, ma di certo è una dimostrazione che il giusto atteggiamento porta a migliori prestazioni e gesti tecnici, come nei primi due gol di grande caratura balistica e non solo. Ora il compito forse più arduo, cioè quello di trovare continuità, a partire dal match contro la Ternana di domenica (ore 14:30) al "Barbetti". Squadra ostica e spigolosa che dopo un inizio claudicante ha saputo rimettersi in carreggiata alla grande: per affrontarla servirà un grande Gubbio e un grande pubblico. Per farlo, la società rossoblù promuove un’iniziativa proprio in vista del derby umbro, il secondo del campionato, di questa domenica. Per Gubbio-Ternana, tutte le ragazze e i ragazzi under 14 anni potranno entrare gratis allo stadio, accompagnati da un genitore o da un familiare maggiorenne che a sua volta pagherà un prezzo ridotto rispetto a quello previsto per le altre gare, cioè 10 euro invece dei 18 previsti normalmente.

Federico Minelli