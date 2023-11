Calcio serie C. Gubbio pronto all’esame Cesena

GUBBIO – Il weekend comincia oggi e anche se il girone B giocherà tra domenica e lunedì l’ambiente rossoblù comincia a entrare in clima pre-partita. Anche perché quella che arriverà domenica al “Barbetti” è una squadra di alto livello che punta alla vittoria del campionato, che può contare su un ampio seguito da parte dei tifosi e che ha una rosa profonda e dotata di ottimi calciatori per la categoria. Il Cesena di Domenico Toscano, secondo in classifica, cerca continuità dopo la vittoria interna contro la Carrarese di lunedì scorso – nel corso del match è stato espulso Saber Hraiech, che sarà quindi squalificato – e punti importanti per proseguire la rincorsa nei confronti della Torres capolista, a +4 ma con una partita di vantaggio sulla truppa cesenate.

Una rosa, quella bianconera, che in estate ha subìto alcuni cambiamenti mantenendo comunque la solita qualità: anche il Gubbio si è inserito in questi movimenti, con ben due giocatori che dalla Romagna si sono trasferiti per indossare la maglia rossoblù.

Si tratta di Mario Mercadante, duttile difensore mancino che ha già scalato le gerarchie di Braglia, e King Udoh, attaccante 26enne che ha già mostrato alcuni dei suoi pregi e difetti: un incrocio con la ex squadra è sempre da tenere d’occhio. Intanto c’è una modifica nel calendario del Gubbio di questo mese: la gara Gubbio-Sestri Levante in programma sabato 18 novembre è stata posticipata a domenica 19 novembre con inizio alle ore 16,15.