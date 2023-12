Calcio serie C. Gubbio, riflettori sul Pontedera. Braglia studia i prossimi avversari

GUBBIO – Quando mancano due giorni alla trasferta di Pontedera, il Gubbio osserva con attenzione i suoi avversari, scesi in campo anche pochi giorni fa. Martedì lo stadio “Ettore Mannucci” ha ospitato Pontedera-Pescara, recupero della quattordicesima giornata del girone B di Serie C. Il risultato finale parla da sé, perché i padroni di casa hanno perso per 0-5: uno score forse troppo duro, ma va dato il merito al Pescara per la prestazione offerta, come ha commentato il tecnico Massimiliano Canzi nel post partita. "Noi abbiamo fatto la nostra partita ma abbiamo subito una lezione di calcio, eccezion fatta per il quarto d’ora iniziale". Una squadra da non sottovalutare, che ha messo in difficoltà il Pescara ad inizio gara e che è guidata da un tecnico che ha ormai radicato i propri principi calcistici in terra toscana. Nel 3-4-3 di mister Canzi – che negli ultimi anni ha lanciato talenti come Cioffi e Aurelio – non mancano dinamismo e fraseggio, oltre che voglia di proporsi in fase offensiva. Lo sa bene il Gubbio e Braglia, che lo scorso anno hanno affrontato il Pontedera non solo in campionato ma anche nel secondo turno dei playoff, conquistando la qualificazione con il gol di Semeraro a 3’ dalla fine. In vista di sabato, però, sarà da vedere come la squadra granata reagirà alla pesante sconfitta subita contro il Pescara: potrebbe sì demoralizzare la squadra ma anche darle motivazioni.