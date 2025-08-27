Calcio serie C. Gubbio, rinforzo a centrocampo . In prestito dallo Spezia c’è Djankpata

GUBBIO – La fine di agosto è sempre un periodo di doppie strade: sul campo, la squadra continua a preparare la prossima partita; fuori dal campo, invece, impazza il calciomercato che specialmente in questi ultimi giorni è di fatto imprevedibile. Andiamo con calma. La squadra, agli ordini di mister Di Carlo e del suo staff, ha ripreso gli allenamenti lunedì dopo la giornata di riposo di domenica; ieri una doppia seduta, mentre oggi e domani allenamento singolo prima della rifinitura di venerdì. Nel mirino c’è la partita casalinga di sabato sera (ore 21) contro la Sambenedettese, per la quale è già stata designata la squadra arbitrale. A dirigere la gara sarà Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Alberto Rinaldi di Pisa e Luca Granata di Viterbo, quarto ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa, operatore Fvs Emanuele Bracaccini di Macerata. Vingo è un arbitro al quarto anno in Lega Pro e non ha alcun precedente con il Gubbio. Capitolo mercato. Come detto, fuori dal campo sono giorni di totale fermento per la dirigenza rossoblù, impegnata negli ultimi colpi per completare la rosa a disposizione di Domenico Di Carlo. Uno è stato ufficializzato proprio ieri pomeriggio: si tratta di Halid Djankpata, centrocampista classe 2005 che arriva in rossoblù dallo Spezia con la formula del prestito. Nato a Lomè (Togo), Djankpata è in possesso della doppia nazionalità (Italia e Benin) ed è un centrocampista cresciuto in Italia prima di trasferirsi in Inghilterra e entrare a far parte del settore giovanile dell’Everton. Dopo essere diventato un punto fermo della squadra giovanile inglese Djankpata è rientrato in Italia grazie allo Spezia ed è stato convocato in tante occasioni in prima squadra. A Febbraio 2024 l’esordio in maglia azzurra Under 19 nella vittoriosa gara contro l’Austria.

Federico Minelli