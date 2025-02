Calcio serie C. Gubbio, sette punti guadagnati a febbraio. Ora il primo esame è la trasferta di Pontedera

Mentre il Gubbio guarda già avanti alla prossima partita che, di fatto, inaugura anche il nuovo mese, è tempo di tirare le somme del febbraio appena concluso. Come sempre, il secondo mese dell’anno è un mese complicato tra assestamenti della rosa post mercato e l’abituarsi ai nuovi volti delle formazioni del girone. Per il 2025 rossoblù, inoltre, la questione si è acutizzata visto che mister Fontana, arrivato a metà dicembre, ha dovuto gestire con ancora più cautela la situazione tra infortuni e malumori.

Il febbraio del Gubbio, comunque, si è concluso con 7 punti guadagnati su 12 disponibili, frutto di due pareggi, una vittoria e una sconfitta. I due pareggi sono arrivati nelle prime due gare del mese, quelle contro Arezzo (in casa, dove c’è stata anche l’espulsione di Rosaia) e Torres, in trasferta, entrambi per 0-0 ma contornati da buone prestazioni della squadra. Il successo è arrivato invece contro il Pineto due settimane fa grazie al gol di Tommasini e all’autogol di De Santis che, insieme al momentaneo 1-1 di Schirone, hanno fissato il punteggio sul definitivo 2-1. Poi, lo scivolone che ha fatto chiudere febbraio e anche la striscia di cinque risultati utili di fila con amarezza, ovvero la sconfitta per 0-3 contro il Legnago Salus ultimo in classifica.

Il Gubbio vuole ripartire da qui e proseguire sulla strada tracciata in precedenza. Il primo esame è la trasferta di Pontedera, dove la squadra di Fontana affronterà un primo scontro diretto di questo rush finale di regular season.

Federico Minelli