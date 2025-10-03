Calcio serie C. Gubbio sotto i riflettori con il Pontedera. Tutti i numeri della sfida di domenica sera

Mancano ancora alcuni giorni all’ottava partita di campionato che si disputerà domenica alle 20:30, quando il Gubbio ospiterà il Pontedera al "Barbetti". Mentre la squadra sul campo si prepara al meglio per la sfida, qualche statistica e curiosità possono aiutare gli appassionati ad avvicinarsi alla gara. Sono diciassette i precedenti in totale tra Gubbio e Pontedera, nove le partite giocate in terra umbra. In questi nove confronti i rossoblù hanno conquistato la vittoria per tre volte, due volte sono stati invece i granata a uscire corsari dal "Barbetti" e in quattro occasioni le due squadre si sono spartite la posta in palio.

Il primo precedente secondo Trasnfermarkt risale alla stagione 1990/1991 con uno 0-0, mentre nella stagione successiva il Gubbio s’impose per 3-0: entrambi i match si disputarono nell’allora Serie C2. Salto in avanti fino al 2013/2014 con un 2-2 conquistato in rimonta dai padroni di casa con l’uomo in meno, mentre l’annata seguente il Pontedera riuscì a ottenere il suo primo successo con uno 0-1 alla 9° giornata.

Ancora avanti veloce e si arriva al passato recente. Nel 21/22 e 22/23 fu la squadra guidata dall’allora mister Piero Braglia a sconfiggere i toscani, rispettivamente con i risultati di 3-0 e 1-0: questa è stata l’ultima vittoria del Gubbio in casa con il Pontedera. Sempre nel 22/23, infatti, le due formazioni si affrontarono nuovamente nel secondo turno dei playoff del girone e in terra umbra finì 1-1 con conseguente passaggio del Gubbio, mentre alla 36° giornata dell’anno successivo finì 0-0. Lo scorso anno, poi, il Pontedera conquistò la sua seconda vittoria al "Barbetti": il match si chiuse sullo 0-1 con gol di Ianesi.

La gara di domenica è però anche Di Carlo contro Menichini. I due allenatori si sono sfidati per tre volte: una vittoria per Di Carlo, due pareggi e nessuna vittoria per Menichini. La vittoria per il tecnico rossoblù risale addirittura a più di 20 ani fa (s.s. 04/05), quando il suo Mantova batté per 3-0 la Sassari Torres, mentre i due pareggi allo scorso anno, quando Ascoli e Pontedera pareggiarono 1-1 sia all’andata che al ritorno. Domenica un altro atto per queste sfide.