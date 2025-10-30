Calcio serie C. Gubbio-Ternana, Barbetti di fuoco. Quanti ex in questo ’derby’

GUBBIO – Manca sempre meno al secondo derby umbro della stagione. Dopo l’1-1 contro il Perugia alla terza giornata di campionato, il "Barbetti" è infatti pronto a ospitare anche la sfida contro la Ternana di domenica alle 14:30. Una sfida che negli anni recenti non si è disputata assiduamente: l’ultimo match prima del doppio confronto dello scorso anno risaliva infatti alla stagione 2018/2019, sempre in Serie C, mentre per trovarne altre ancora più addietro si deve tornare addirittura alla fine degli anni’80, con rossoblù e rossoverdi che si sfidarono tra il 1987 e il 1989.

Due squadre che comunque, negli anni, hanno condiviso diversi giocatori, alcuni dei quali ancora in attività con le rispettive maglie. Il nome che salta subito alla mente è quello di Andrea Signorini, alla Ternana nel 2017-2018 e ora da più di cinque anni a Gubbio, ma anche quello di mister Domenico Di Carlo, che da calciatore ha trascorso l’annata 1986/1987 in maglia rossoverde, di cui ancora conserva un importante ricordo per l’importanza che ha avuto quella stagione nella sua crescita come calciatore e uomo.

Tornando al campo, non si possono non citare Nicolò Fazzi e Mattia Proietti. Quest’ultimo è tornato a Terni questa estate dopo un’annata non positiva con la maglia del Gubbio e nelle ultime uscite sta cercando di ritagliarsi il suo spazio, mentre il primo ha compiuto il percorso inverso in estate e dopo un buon avvio di stagione deve ritrovare maggiore continuità. Se invece si vanno a cercare i doppi ex saltano subito alla mente Alfredo Donnarumma, a Gubbio nel 2010/11 e a Terni per tre anni e il portiere Anthony Iannarilli.

