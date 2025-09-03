Calcio serie C. Gubbio, Tommasini punta in alto: "Vogliamo far sempre meglio»

GUBBIO – È stato sicuramente un buon inizio di stagione quello del Gubbio di Mimmo Di Carlo, che con una vittoria e un pareggio ha riacceso una scintilla sopita nell’ambiente. Chi si è preso la scena è il n° 9 Christian Tommasini: sia nella vittoria all’esordio contro il Rimini che nel pareggio contro la Sambenedettese c’è il suo zampino, con due gol importanti a livello personale e di squadra, con il Gubbio e mister Di Carlo che se lo godono.

E proprio nell’ultima sfida, a margine della quale ha parlato alla stampa, poteva lasciare maggiormente il segno ma la traversa gli ha negato la doppietta: "Peccato perché oggi potevamo fare i tre punti, era importante e potevamo essere un po’ migliori in zona gol" ha commentato Tommasini. "Anche io ho preso una traversa, però va bene così, noi lavoriamo e ci dobbiamo conoscere".

A mercato ormai concluso e con l’attaccante ex Monopoli e Pescara che veste ancora la maglia rossoblù nonostante in estate si siano susseguite diverse voci che lo volevano lontano da Gubbio, è proprio lui a commentare come si vive dall’interno questi mesi che possono essere anche confusionari: "Io devo pensare a giocare, il mercato sono tante chiacchere e tante voci, io penso a stare qui a Gubbio e a fare un bel campionato con la voglia di rivalsa: rispetto allo scorso anno vogliamo migliorarci".

Il n° 9, in chiusura, parla anche delle impressioni dopo i il primo mese e mezzo di lavoro con la nuova guida tecnica e tanti nuovi compagni: "Voglio far parlare il campo – conclude Tommasini – ma io ho sensazioni molto buone, sono arrivati giocatori molto forti e ragazzi giovani bravi, tutti mentalizzati per cercare di fare un campionato importante".

Federico Minelli