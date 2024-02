Calcio serie C. Gubbio torna al lavoro. Nel mirino la Juve Ng

GUBBIO – Terminati i due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico – dopo un tour de force di cinque partite in due settimane – l’ambiente rossoblù può ammirare una classifica che, a dieci giornate dal termine, sorride al Gubbio, soprattutto in seguito alla partenza di campionato incerta. I 47 punti raccolti dopo 28 turni valgono il quinto posto in solitaria, a +3 dal Pescara sesto e a –2 dal Perugia quarto, una posizione che permetterebbe sia di migliorare il piazzamento dello scorso anno che di avere alcune agevolazioni nel corso dei playoff, soprattutto in caso di migliore quarta tra i tre gironi di Serie C. Senza andare troppo avanti, la testa da oggi va alla partita di sabato pomeriggio (ore 16:15) che vedrà i ragazzi di Braglia impegnati al “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus Next Gen. Squadra in forma, nonostante la sconfitta a Perugia. Questo match aprirà una serie di partite estremamente importanti e forse decisive per i rossoblù: Arezzo in casa, poi la trasferta a Cesena ed infine il derby casalingo con il Perugia del 17 marzo.