Calcio serie C. Gubbio, venerdì sera c’è il Pineto al "Barbetti». Rosaia rientra dalla squalifica, Tozzuolo assente

Sono pochi i giorni che separano il Gubbio dal ritorno in campo. Dopo il match di domenica in trasferta contro la Torres, infatti, i rossoblù umbri scenderanno di nuovo in campo già tra due giorni, precisamente venerdì sera (ore 20:30) contro il Pineto al "Barbetti". Sarà una partita non facile, contro un avversario in fiducia che vuole continuare a migliorare la propria posizione in classifica, al momento l’ottava. La squadra di mister Fontana, però, non è da meno: quattro risultati utili consecutivi, un gioco in costante miglioramento e giocatori – alcuni – che sembrano totalmente rivitalizzati. In una situazione del genere, però, ogni partita è un esame e il Gubbio non può tirarsi indietro, perché per svoltare una stagione partita storta serve continuità di gioco e di risultati. La buona notizia per la gara contro gli abruzzesi è il rientro dalla squalifica di Rosaia, riequilibrata però dall’assenza di Tozzuolo per lo stesso motivo. La linea da seguire, comunque, sembra ormai chiara. Possono cambiare gli interpreti ma i concetti e le idee di gioco rimarranno le stesse: dominio del possesso, voglia di creare tante occasioni e, soprattutto, divertirsi. Il tutto con un 4-3-3 – anche se a Fontana non piace parlare di schemi o numeri – che lascia spazio alla creatività dei giocatori più fantasiosi e dotati tecnicamente, e senza dimenticare le importanti assenze con cui da mesi il Gubbio è costretto a convivere: fa discutere soprattutto la situazione di Di Massimo, che doveva essere il leader tecnico della squadra ma è ai box ormai da fine agosto e conta appena 17 minuti giocati in stagione. Una situazione che oltre a penalizzare la squadra e la società può anche far riflettere i diretti interessati su eventuali sviluppi futuri. Anche la società rossoblù, infine, si è stretta intorno alla famiglia di Federica Uccellani, eugubina prematuramente scomparsa nella serata di lunedì 10 febbraio: "Il presidente Sauro Notari e l’A.S. Gubbio 1910 in tutte le sue componenti è vicino in questo momento di grande dolore a Valerio Vagnarelli per la prematura scomparsa dell’amatissima moglie Federica. A Valerio, ex calciatore rossoblù nonché grande tifoso sempre disponibile a sostenere qualsiasi iniziativa della nostra società, ai figli Giosuè e Azzurra, a tutti i familiari, le più sentite condoglianze del club".

Federico Minelli