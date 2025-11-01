Calcio serie C. Il Gubbio si rinforza, ufficializzato l’acquisto del terzino sinistro classe 1994 di Nicola Murru

GUBBIO – È quasi terminata la settimana che porta il Gubbio al derby di domenica, calcio d’inizio ore 14:30 al "Barbetti", contro la Ternana. Una settimana che ieri ha avuto il suo momento di picco, perché nel pomeriggio la società rossoblù ha ufficializzato l’acquisto di Nicola Murru, terzino sinistro classe 1994 svincolato da ormai circa 18 mesi. Murru, che in carriera conta 209 presenze in Serie A e 51 in Serie B, ha vestito le maglie di Cagliari, Torino e Sampdoria costruendosi un percorso di assoluto livello: dopo qualche settimana di valutazione, periodo nel quale il laterale mancino si è allenato con la squadra, la scelta di metterlo sotto contratto. Subito disponibile, quindi, per il match contro la Ternana, in cui i rossoblù cercano conferme e continuità dopo la bella vittoria di Carpi, che ha chiuso il brutto periodo di risultati e ridato fiducia all’ambiente. Il campionato è però lungo e per scacciare i demoni del momento negativo è necessario riproporre con determinazione la prestazione e l’atteggiamento messi in campo a Carpi: il Gubbio ha saputo aggredire la partita con il giusto piglio ed è stato bravo anche dal punto di vista tecnico, indovinando due belle traiettorie per i primi due gol, il secondo dei quali è stato anche il primo da fuori l’area di rigore del campionato. Per farlo è importante anche avere più elementi possibili a disposizione: nell’ultima gara ha giocato uno spezzone di partita Gabriele Costa, out praticamente da inizio stagione per un fastidio muscolare, e ci si aspettava lo stesso con Alessio Di Massimo, che però non è entrato in campo. Da valutare anche le situazioni di Spina, Rosaia e Tommasini.

Federico Minelli