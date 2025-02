Calcio serie C. Il Gubbio scivola, amaro ko al "Barbetti» . Punizione troppo pesante con il Legnago

GUBBIO 0 LEGNAGO SALUS 3

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Signorini, Tozzuolo, Tentardini (st 27’ D’Avino); Maisto (st 11’ Iaccarino), Rosaia (st 39’ Rovaglia), Corsinelli; Spina (st 27’ Stramaccioni), Tommasini, D’Ursi. All. Rubicini A disp. Bolletta, Di Massimo, Faggi, Conti, Proietti.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Tanco, Noce, Ampollini, Ruggeri (st 15’ Muteba); Bombagi (st 45’ Dore), Diaby, Leoncini (st 15’ Casarotti); Zanetti (st 15’ Franzolini); Spalluto (st 30’ Basso Ricci), Svidercoschi. All. Bagatti A disp. Rigon, Berto, Koblar, Peschetola, Ballan, Vitale.

Arbitro: Dorillo di Torino (Martone-Di Carlo) Reti: pt 23’ Casarotti, st 42’ Svidercoschi, 43’ Basso Ricci

NOTE: corner 7-5; ammoniti: Ampollini, Ruggeri; espulso Zallu al 5’ st per DOGSO

GUBBIO – Punizione troppo pesante. Il Gubbio incappa nella sconfitta interna contro il Legnago ultimo in classifica, ma il risultato è anche bugiardo. I rossoblù pagano ancora gli errori individuali e gli episodi nuovamente contrari, in una prestazione comunque appannata anche in parità numerica.

La gara. È il Legnago che parte meglio. All’8° la girata aerea di Spalluto termina alta, poi un minuto dopo Bombagi lancia Leoncini il cui tentativo incrociato è respinto da Venturi. Con il passare dei minuti i veneti calano d’intensità e il Gubbio diventa padrone del campo, pur faticando a fare breccia nelle maglie della difesa avversaria. Al 22° Corsinelli supera Noce in area, da posizione defilata calcia ma trova Perucchini, nel rimpallo con Ruggeri poi la sfera termina ancora tra le braccia del portiere ospite. L’occasione più grande arriva al 30°, quando dal corner di Spina arriva il colpo di testa di Tommasini che esce di un soffio. Nel finale piccole emozioni. Al 40° Svidercoschi punta i centrali rossoblù palla al piede ma viene fermato da Signorini, sulla ripartenza il tiro cross di D’Ursi non trova fortuna.

La ripresa parte però in salita: passano 5 minuti e Zallu prova a mettere una pezza sull’indecisione con Signorini, ma il suo servizio per Venturi è difettoso ed è costretto a stendere Svidercoschi lanciato a rete. Nessun dubbio per Dorillo, che estrae il sacrosanto rosso diretto per il terzino rossoblù: Rubicini corre subito ai ripari, spostando Corsinelli sulla fascia destra e inserendo Iaccarino per Maisto, schierandosi dunque con un 4-2-3 per continuare a provarci. Nonostante l’uomo in meno è sempre il Gubbio a fare la partita: al 67° D’Ursi serve Iaccarino che dal limite calcia di prima ma manda a lato. Dal rinvio dal fondo errore di Tozzuolo che lancia Spalluto, cross al centro per Svidercoschi che sbaglia da un passo colpendo l’incrocio ma libera la porta per il tapin vincente di Casarotti che porta avanti i suoi. Il Gubbio non si arrende ma capitola all’87°, quando Bombagi inventa per Svidercoschi che batte Venturi. Un minuto dopo il destro dal limite di Basso Ricci chiude il match sullo 0-3.

Federico Minelli