Calcio serie C. Il Gubbio adesso ricarica le pile. Di Massimo e Costa verso il rientro

GUBBIO – Si è chiuso il primo tour de force della stagione del Gubbio. Il turno infrasettimanale ha portato i rossoblù di Domenico Di Carlo ad affrontare una settimana molto dispendiosa, sia dal punto di vista fisico che mentale, e ora c’è la possibilità di recuperare al meglio visti i sette giorni pieni di recupero e allenamento che la squadra sta sfruttando. Una settimana importante anche perché torneranno in gruppo sia Di Massimo che Costa, assenti praticamente dall’inizio del campionato per problemi muscolari: entrambi avranno bisogno di tempo per entrare in forma e assorbire i meccanismi e gli automatismi della squadra, motivo per cui è realistico pensare che i due potrebbero tornare in campo non in questa contro il Pontedera ma nelle prossime gare. Inoltre, sarà importante permettere a tutti di recuperare la migliore forma così come migliorare alcuni aspetti del gioco. Lo stesso Di Carlo lo ha ammesso, sottolineando come ci siano ancora ampi margini di miglioramento. Soprattutto per quanto riguarda i tiri dalla distanza: il Gubbio non ha ancora segnato un gol da fuori quest’anno, e anche se nelle ultime partite alcuni giocatori ci hanno provato (Rosaia contro il Campobasso, Saber e Ghirardello contro la Vis Pesaro), i risultati non sono sicuramente stati quelli sperati.

Capitolo giovanili. Tre vittorie e una sconfitta per le formazioni giovanili rossoblù nelle gare del fine settimana. La Primavera 3 di Sandreani batte per 2-0 la Vis Pesaro grazie alle reti di Barizza e Prosperini mentre l’Under 17 di Tafani vince in trasferta per 2-1 sul terreno del Guidonia grazie alle reti di Santamaria e Morosi. Vince all’esordio anche l’Under 16 del tecnico Gagliardi che si aggiudica il match casalingo contro l’Arezzo per 2-1 con le segnature di Noviello e Scattini. Perde infine per 2-1 l’Under 15 di mister Della Vedova sconfitta in trasferta dal Guidonia, di Monaldi la rete rossoblù.

