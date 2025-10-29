Calcio serie C. Il Gubbio è pronto per il derby. Riflettori su Rosaia e Di Massimo

GUBBIO – Prosegue la settimana di lavoro del Gubbio di mister Di Carlo, che dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Carpi ha già messo nel mirino il derby casalingo di domenica contro la Ternana. I rossoblù possono ripartire da una prestazione di ottimo livello, in una partita che si è subito incanalata sui giusti binari anche grazie all’approccio messo in campo dai giocatori. Un altro fattore di grande rilevanza è stata una quasi inaspettata concretezza: al primo tiro il Gubbio ha trovato il vantaggio e con il secondo il raddoppio, destabilizzando gli avversari e riuscendo a mettere il match totalmente a proprio favore pochi minuti dopo con l’espulsione di Zagnoni. Guardando alla partita di domenica i rossoblù devono ripartire da queste note positive, cercandone altre nel lavoro settimanale e nel recupero degli indisponibili. Per la gara contro la Ternana, infatti, potrebbe tornare a disposizione Giacomo Rosaia, out da alcune settimane per un fastidio al polpaccio, mentre potrebbe avere maggiore minutaggio Gabriele Costa, che ha riassaggiato il calcio giocato per alcuni minuti anche durante la trasferta di Carpi. Occhi puntati anche su Di Massimo, che potrebbe rivedersi in campo. Capitolo giovanili: una vittoria, un pareggio e una sconfitta per i "baby" rossoblù nelle gare del fine settimana. La Primavera 3 di mister Sandreani coglie una splendida vittoria in trasferta, imponendosi per 0-3 sul terreno del Pontedera agganciando i toscani a quota 12 al terzo posto in classifica. Di Prosperini, Bacalini e Latini le reti rossoblù. Nel campionato Under 17 pareggiano invece 1-1 i ragazzi di mister Tafani sul campo del Latina, a segno Toska per il Gubbio. Perde infine per 4-3, sempre in trasferta con il Latina, l’Under 15 di mister Della Vedova: in rete Sileno, Baldelli e Quirini.

Federico Minelli