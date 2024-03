Calcio serie c. Il Gubbio posticipa domani sera, scontro in casa della capolista Cesena

GUBBIO – Manca sempre meno allo scontro in casa della capolista. Il Gubbio è chiamato ad una prestazione maiuscola per cercare di tornare in Umbria con un risultato positivo che, in termini di morale e classifica, potrebbe significare molto anche per le partite future che ci saranno da qui alla fine della regular season. Di fronte ai rossoblù ci sarà quella che senza dubbio è la squadra più forte del girone: non sono solo i nomi che compongono la rosa dei bianconeri a dirlo (tra Shpendi, Kargbo, De Rose e via dicendo), ma anche il percorso fatto finora, che si traduce in 74 punti conquistati dopo 30 partite, una media impressionante. La truppa di Toscano ha subìto due sole sconfitte, mantenendo un ruolino di marcia da vera e propria mattatrice del campionato; in casa, poi, non ha mai perso: 13 vittorie e due pareggi in totale, forti anche della splendida cornice di pubblico che il “Manuzzi” offre nelle gare interne. Sarà interessante vedere come sceglierà di giocarsela Braglia, se punterà sul 4-3-1-2 proposto finora (e con il quale si sono viste le migliori prestazioni quest’anno) o se si adatterà alla tattica di Toscano – il 3-4-1-2 – optando per uno schieramento a specchio, ma a prescindere dal modulo sarà l’atteggiamento con cui scenderanno in campo i rossoblù, che ritrovano due elementi importantissimi come Udoh e Corsinelli, a fare la differenza. Per seguire la squadra, sono in vendita fino a questa sera alle ore 19 i biglietti del settore ospiti dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi per assistere alla gara che si terrà lunedì sera alle ore 20:30. I biglietti sono in vendita online e nei punti vendita Vivaticket. A Gubbio, presso la Tabaccheria 2000 e la Tabaccheria Sebastiani. Il match sarà trasmesso in diretta, oltre che su Now, anche in chiaro sull’emittente nazionale RaiSport.