Calcio serie C. Il Gubbio vola, De Simone sorride: "Vittoria che conta tantissimo»

GUBBIO – Una partita in cui è successo di tutto: un altro rigore sbagliato, sofferenza e anche un blackout, ma soprattutto un gol per tempo e altri tre punti conquistati dal Gubbio. La sensazione è che la truppa di Braglia, ieri sostituito dal vice De Simone, abbia una determinazione che può portarla a divertirsi e non poco. "La vittoria conta tantissimo – esordisce De Simone nel post gara –, l’hanno voluta fortemente i ragazzi e li ripaga di tutti i sacrifici fatti anche nel girone d’andata dove le cose andavano peggio. I primi minuti abbiamo un po’ sofferto, poi abbiamo cambiato e siamo andati meglio, ma eravamo preparati ad un certo tipo di partita, specialmente a limitare i loro esterni offensivi, che sono quelli che influiscono più sulla manovra". La prima vittoria dei rossoblù con il vice allenatore in panchina rende felice anche Braglia, che "era contento perché sapeva che l’avversario era tosto e la partita sarebbe stata difficile, soprattutto con un calendario fitto e una rosa segnata dagli infortuni". Un ringraziamento particolare, infine, va a "tutte le persone che orbitano intorno al Gubbio, che dimostrano continuamente passione e senso di appartenenza: vorrei dedicare a loro questa vittoria". Tante note positive da sottolineare: dalla forza mentale di Di Massimo che si fa perdonare con il gol dell’1-0 dopo il rigore sbagliato fino alla pragmaticità e duttilità della squadra, passando per la prestazione commovente di Bernardotto, anche lui intervenuto nel dopogara: "Non è stato facile, mi sono fermato in un momento in cui mi sentivo bene. Ho dovuto affrontare un mese con grande difficoltà ma con l’aiuto dello staff che devo ringraziare e lavorando con la giusta mentalità ho raggiunto questa forma per affrontare questa partita in cui neanche io pensavo di arrivare a fare 90 minuti". Sul blackout che ha fatto saltare la luce per 10 minuti circa, c’è una lettera della società del presidente Notari per l’amministrazione comunale, in cui si chiede un tempestivo intervento.