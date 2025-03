Calcio serie C, la carica del tecnico fontana. Gubbio, stasera c’è la Pianese: "Adesso dobbiamo rialzarci»

GUBBIO – È un periodo delicato e al contempo decisivo per il Gubbio, che cerca punti per restare vivo nella corsa playoff ma le gare sono sempre di meno e i punti pesano sempre più. Senza considerare gli avversari. Quello odierno, la Pianese, è una delle squadre più in forma del momento e mister Fontana lo sa bene: "Sono una squadra tignosa – commenta in conferenza stampa – che al primo campionato di Serie C da neopromossa ha subito trovato equilibrio e nonostante il cambio allenatore hanno sempre fatto ottime prestazioni e risultati, lo dice la classifica. È una squadra sbarazzina, stanno vivendo sull’entusiasmo che hanno saputo alimentare dall’inizio della stagione e anche proseguendo. È una partita spigolosa e dobbiamo fare attenzione perché hanno caratteristiche molto positive, però siamo sempre in un "regime" di campionato in cui chiunque può vincere o perdere con chiunque, il tutto in base a come si interpreta la partita nella sua interezza e nelle varie fasi". I rossoblù vogliono anche rialzarsi dopo due sconfitte consecutive: "È ovvio che se si guardano i risultati – prosegue Fontana – si parla di momento negativo, io mi sono presentato ai ragazzi dicendo che noi dobbiamo puntare ad un percorso fatto di tante piccole tappe e piccoli momenti, nei quali rientrano anche quelli negativi. Questo non significa che la squadra stia passando un periodo particolare, perché noi sappiamo come stiamo facendo e in che condizioni stiamo facendo questo lavoro. Io cerco sempre di abbattere il muro dell’alibi, ma certe cose vanno valutate oggettivamente: a volte si deve anche dire la verità, io sono estremamente orgoglioso di quello che stanno facendo i ragazzi soprattutto in un momento del genere e ho pregato loro di continuare a crederci". Capitolo infortunati: Proietti è recuperato ma con un minutaggio ridotto e con pochi allenamenti insieme al nuovo staff, mentre D’Ursi è convocato ma "non sarà titolare", ha detto Fontana. Oggi in campo (ore 20:30).

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Tozzuolo, Rocchi, Tentardini; Corsinelli, Rosaia, Iaccarino; Maisto, Tommasini, Spina. All. Fontana.

Federico Minelli