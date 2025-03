Calcio serie C. L’Acf Foligno va a caccia di punti a Ostia Lido . L’allenatore Manni: "Partita molto delicata»

Oggi, nella difficile trasferta sul sintetico dell’Anco Marzio di Ostia Lido (fischio di inizio ore 15), l’Acf Foligno proverà ad uscire con un risultato positivo, necessario per blindare la seconda posizione in classifica. Desiderio che gli uomini di Manni, potrebbero far diventare realtà nel tentativo di provare a chiudere una stagione, fin qui ricca di imprese che consente a Tomassini e soci di regalare, oltre alla matematica salvezza arrivata nella prima parte del campionato, la partecipazione ai play off, una coda della stagione per farsi conoscere nel panorama calcistico della serie D come una matricola di lusso capace, in passato e più di recente, per aver dato lezioni di calcio anche alle squadre più blasonate del raggruppamento.

Certo, quella odierna contro l’Ostia Mare del neo presidente Daniele De Rossi, è un appuntamento da prendere con le molle. Perché l’undici laziale, all’indomani dopo un girone di andata con più ombre e poche luci, in quest’ultimo scorcio della stagione è riuscita a mettere insieme 15 punti a conferma che l’Ostia Mare sta vivendo un momento, più che felice. Acf, invece, obbligata a migliorare in fase difensiva e riprendere il bel cammino in esterna, dove la vittoria manca da dicembre.

"Si è vero, in trasferta abbiamo rallentato ma al Blasone le abbiamo vinte tutte. In questo momento fare punti in trasferta – ha spiegato Manni – al cospetto di squadre che per un motivo o per l’altro necessitano punti non è facile. Da parte degli avversari c’è più attenzione, cosa che forse abbiamo un po’ perso nelle gare fuori, ma contano maggiormente anche gli episodi. Anche con l’Ostia Mare si prevede una partita molto delicata al cospetto di un undici rinforzato a dicembre e che adesso – ha concluso Manni – vanta una nuova identità e un collettivo di livello in ogni reparto".

AC : Tognetti, Santarelli, Zichella, Ceccuzzi, Grea, Schiaroli, Settimi, Panaioli, Tomassini, Khribec, Calderini.

Carlo Luccioni