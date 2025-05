Calcio serie C, manca il nome del Ds dopo i saluti di Degli Esposti. Gubbio, prosegue il periodo di stand-by. Fiato sospeso per il nuovo direttore sportivo

GUBBIO - Prosegue il periodo di stand-by in casa Gubbio calcio. La società rossoblù, guidata dal presidente Sauro Notari, è al lavoro ormai da diverse settimane per programmare la prossima stagione, a partire dal nuovo direttore sportivo che sostituirà il partente Degli Esposti, ai saluti dopo un solo anno. Siamo entrati ormai nella settimana decisiva e stando ad alcune indiscrezioni il novero dei candidati si sta riducendo sempre di più. E questa è un po’ la scelta che tiene tutti con il fiato sospeso, mister Fontana in primis. Il tecnico calabrese ha un altro anno di contratto ma la sua permanenza a Gubbio anche per il prossimo anno non è ancora certa; di certo la squadra ha giovato del suo arrivo a metà campionato e c’è curiosità per vederlo all’opera dall’inizio della stagione ma, come detto, si attende innanzitutto la nomina del nuovo diesse. Un’altra dinamica sulla quale Fontana vorrebbe maggiori certezze è quella riguardante le strutture di allenamento, un tema che emerge ormai da anni e che si lega a doppio filo con la questione stadio. Qui si apre un altro fronte, ovvero quello legato alla convenzione comunale, sulla quale da qualche tempo ormai si gioca una partita a scacchi tra società e amministrazione, l’una in attesa di capire le mosse dell’altra, in uno stallo alla messicana degno dei migliori film western. Insomma, è una situazione di apparente calma che cela però un intricato quadro di fili che si collegano l’un l’altro. Tempo al tempo, l’impressione è che a breve possa partire un effetto domino decisivo.

Federico Minelli