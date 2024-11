Calcio Serie C, oggi alle 17.30 i rossoblù sfidano la capolista al "Barbetti». Gubbio, arriva il Pescara. Taurino alle prese con le assenze

GUBBIO – Arriva la prima della classe al "Barbetti" e il Gubbio vuole farsi bello per fare colpo e cercare il colpaccio. Taurino vuole confezionare la giusta formazione contro un avversario di altissimo livello: "Stiamo lavorando, abbiamo avuto qualche acciacco in settimana quindi definiremo alcuni aspetti dopo la rifinitura. La strategia di gara dipenderà probabilmente dal numero e dalle caratteristiche dei giocatori che avremo a disposizione. Sono orientato a far giocare chi sta meglio fisicamente e cercare l’abito giusto per affrontare una squadra forte che non è prima per caso". Le assenze, però, si faranno sentire eccome: "C’è un po’ di dispiacere perché abbiamo perso due giocatori che erano in grande condizione e si banno ad aggiungere agli infortunati. In questo momento abbiamo bisogno più che mai del maggior numero di giocatori, quindi dobbiamo stare attenti nella gestione delle partite, nell’attenzione e nell’avere grande ferocia senza cadere in provocazioni o situazioni fastidiose come quella di Ascoli. Ci sono stati episodi secondo me interpretati male dall’arbitro ma ora dobbiamo evitare di commettere queste ingenuità". In un contesto di emergenza che si protrae ormai da qualche settimana arriva quella che per il tecnico leccese è la miglior squadra finora: "Sarà una partita difficile contro quella che finora, con merito, ha dimostrato di essere la formazione migliore; hanno un ruolino di marcia importante soprattutto in trasferta, anche nella sconfitta di Pesaro hanno fatto una partita d’intensità e livello, secondo me dominando anche con l’uomo in meno. Squadra fortissima, ma conosciamo il calcio che sa regalare emozioni e sorprese. Noi dobbiamo andare in campo con la convinzione di voler fare la nostra piccola impresa, perché per battere questo Pescara serve una piccola impresa". Capitolo formazione. Tornano tra i convocati Proietti e Tommasini, da capire con quale minutaggio vista l’assenza prolungata dei due, ma non figura Rosaia a causa di una caviglia malconcia. Nel 4-4-1-1 che Taurino dovrebbe confermare, quindi, Venturi tra i pali, poi D’Avino, Pirrello, Signorini e Stramaccioni in difesa, anche se quest’ultimo è da valutare. Sugli esterni spazio a Zallu a destra e David a sinistra con Franchini e uno tra Proietti e Maisto al centro, mentre in attacco confermato e arretrato D’Ursi a girare intorno a Fossati.

Federico Minelli