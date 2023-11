Calcio serie c: pesa il ko con la torres. Gubbio, l’amarezza di Braglia: "Pessima figura»

GUBBIO – Delusione e amarezza sono i sentimenti che regnano nell’ambiente rossoblù dopo la batosta di Sassari. Mister Braglia nel post partita elogia gli avversari, ma non cerca scuse per i suoi: "Al di là di tutto siamo stati indifendibili, non siamo pervenuti. Nessuno toglie valore alla Torres, ma il Gubbio oggi ha fatto una pessima figura, non abbiamo proprio giocato. Come ripartire dopo una sconfitta del genere? Non è facile, dobbiamo analizzarla e scuoterci un po’: ultimamente sembra che in trasferta le partite le facciamo tanto per farle. Se nelle altre sconfitte avevamo almeno giocate bene, questa qui l’abbiamo sbagliata totalmente". Il tecnico toscano pone l’attenzione anche sulla classifica, che "è corta e dobbiamo guardarci intorno, ci sono squadre che stanno ingranando e sono a ridosso della zona playoff". Anche il Presidente Sauro Notari commenta con tangibile delusione la prestazione del Gubbio al “Vanni Sanna”: "Una partita che ci ha visto in difficoltà fin dall’inizio; moralmente mi ha buttato a terra. È evidente che, al di là delle assenze, c’è qualcosa che non funzioni. Ora è urgente rialzarci subito, fin dalla gara di sabato con la Spal al “Barbetti” (ore 18.30) per chiudere l’andata con una confortante posizione in classifica. Dalle quattro partite che restano, Spal e Recanatese in casa, Pontedera e Rimini fuori, mi aspetto almeno 8 punti". Notari si è detto anche arrabbiato in generale per "gli orari ballerini delle partite".