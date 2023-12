Calcio serie c: pesa l’ennesima sconfitta fuori casa. Gubbio, presidente e diesse a confronto con capitano e allenatore

GUBBIO – Nel Gubbio è tempo di riflessioni dopo la sesta sconfitta esterna consecutiva stagionale, la settima se si include quella di coppa Italia con il Rimini. Il presidente Sauro Notari ha aperto la strada dei colloqui e dei confronti per cercare di capire gli eventuali motivi ed aiutare squadra e staff a superare questo difficile momento. Che non corrisponde in genere, esclusa la deludente prova contro la Torres, alla qualità delle prestazioni, ma è il risvolto di episodi ed errori, come al Mannucci, pagati a caro prezzo. La classifica ne è lo specchio: il decimo posto impone ai rossoblù di guardare sia in alto che in basso, con l’obbligo di racimolare più punti possibili contro Recanatese e Rimini, le ultime due gare del girone d’andata. Notari ha incontrato domenica il diesse Mignemi ed il dg Pannacci, mentre ieri mattina si è confrontato con il capitano Signorini, per sondare l’umore e lo stato d’animo dello spogliatoio; per oggi è in programma un faccia a faccia con l’allenatore Piero Braglia. Sperando in una schiarita con una prestazione e convincente e, soprattutto, un successo con la Recanatese nella gara in programma domenica prossima, ore 18.30, al “Barbetti”. Un percorso utile anche in vista della riapertura del mercato, che più che mai in questa stagione – con la rosa sempre all’osso per infortuni di breve e lunga durata – potrebbe essere un vero e proprio ago della bilancia per la seconda parte della stagione dei ragazzi di Braglia.