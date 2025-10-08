Acquista il giornale
Calcio serie C, sabato la gara di Forlì (sabato ore 17.30). Violazioni amministrative, deferita la Ternana. In arrivo la penalizzazione in classifica

La classifica è buona, ma è in arrivo la penalizzazione. Come previsto da tempo, la Ternana Calcio è stata...

di AUGUSTO AUSTERI
8 ottobre 2025
La classifica è buona, ma è in arrivo la penalizzazione. Come previsto da tempo, la Ternana Calcio è stata deferita dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale, su segnalazione della Covisoc, per responsabilità diretta e con contestazione della recidiva in seguito al mancato pagamento entro lo scorso 1° agosto da parte di Stefano D’Alessandro (all’epoca amministratore unico, ovviamente deferito a sua volta) degli emolumenti dovuti ai tesserati. La penalizzazione (forse 2 punti), sarà applicata entro poche settimane. Intanto, ad "Area C" di Sky Sport ha parlato la presidente rossoverde Claudia Rizzo: "Ho conosciuto meglio la storia della Ternana – ha detto in merito ai recenti festeggiamenti per il centenario – e conserverò l’entusiasmo, l’affetto e il calore dimostrati dai tifosi e dai cittadini per la squadra e per la società. Ho avuto modo di conoscere alcuni protagonisti della Serie A di Viciani, che per noi rappresentano un’ispirazione. Non so dove può arrivare la Ternana. Le parole contano poco. Come famiglia siamo del Sud e le nostre ambizioni le teniamo per noi, anche per scaramanzia". La squadra continua ad allenarsi all’antistadio (al "Liberati è in corso la risemina) in vista della gara di Forlì (sabato ore 17.30). Liverani dovrà rinunciare a Dubickas, impegnato con la nazionale lituana. Dunque, al ritorno di Ferrante dal primo minuto si dovrebbe aggiungere la conferma di Leonardi, considerando che a Ravenna (ferme restando le diverse caratteristiche della gara e dell’avversaria) non aveva dato gli esiti sperati l’opzione di due pedine a supporto di una punta. Nessun provvedimento del Giudice Sportivo per i rossoverdi e per il Forlì. L’arbitro sarà Mattia Nigro di Prato (3° anno nella Can C). Assistenti Federico Linari di Firenze e Arli Veli di Pisa, IV ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro, operatore Fvs Davide Merciari di Rimini. I biglietti per il settore ospiti del "Tullio Morgagni", unico riservato ai residenti in provincia di Terni, obbligo fidelity card Ternana Calcio, sono disponibili su VivaTicket (rivendite e online) fino alle 19 di venerdì. Allo stadio non ne sarà consentita la vendita. Il costo è 12 euro, commissioni escluse. Ingresso gratuito per bambini under 6.

© Riproduzione riservata

