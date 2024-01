Calcio serie C, successo (3-1) nel recupero al "Barbetti». Gubbio, regalo a Braglia. Tris alla Recanatese

GUBBIO

3

RECANATESE

1

GUBBIO (4-3-1-2): Vettorel; Corsinelli (st 46’ Frey), Tozzuolo, Pirrello, Mercadante; Mercati, Casolari, Bumbu (st 13’ Portanova); Chierico (st 1’ Rosaia); Bernardotto (st 38’ Montevago), Spina (st 13’ Udoh). All. Braglia A disp. Greco, Udoh, Signorini, Morelli, Dimarco, Guerrini, Brogni.

RECANATESE (3-5-2): Meli; Veltri, Ferrante, Quacquarelli (st 1’ Peretti); Longobardi (st 17’ Ferretti), Morrone, Prisco (st 38’ Raparo), Carpani, Pelamatti (st 1’ Lipari); Melchiorri (st 1’ Ahmetaj), Sbaffo. All. Pagliari A disp. Mascolo, Ricci, Egharevba, Topa.

Arbitro: Castellone di Napoli (Scardovi-Giudice)

Marcatori: pt 8’ Chierico, 26’ Bernardotto, 49’ Bumbu, st 8’ Sbaffo.

NOTE: corner 2-2; ammoniti: Chierico, Mercati, Sbaffo; recupero pt 4’; st 4’;

GUBBIO – Nel giorno del compleanno di Braglia il Gubbio fa un bel regalo al suo allenatore. Terza vittoria di fila, una prestazione a tutto tondo che conferma la crescita della squadra, salita a 30 punti e al 7° posto in classifica. La partenza dei rossoblù è veemente e fa capire subito come andrà la gara: il Gubbio protesta prima per due situazioni in area – un fallo di mano su cross di Corsinelli e un contatto su Spina – poi al 7° arriva il penalty, grazie ad un break di Mercati sulla destra che entra in area e viene steso. Dal dischetto va Chierico che con il destro spiazza Meli e sblocca il match. Il dominio rossoblù, interrotto solo dal mancino alto di Carpani al 15°, prosegue con il tiro dal limite di Spina che termina di poco a lato, ma al 26° Bernardotto legittima il vantaggio. L’attaccante arrivato da poco in Umbria scappa in velocità su assist di Chierico e davanti al portiere apre il piatto per il gol all’esordio che vale il 2-0. Il Gubbio gestisce con tranquillità e all’ultimo minuto di recupero trova anche il terzo gol: ottima uscita a centrocampo palla a terra, una deviazione favorisce la corsa di Bumbu che dal limite trova l’angolino chiude il primo tempo sul 3-0.

Nella ripresa gli ospiti hanno la bravura di continuare a crederci e, anche se la prima chance arriva sul destro di Casolari che calcia dai 20 metri e trova la respinta di Meli, al 53° la Recanatese trova il gol che dona speranza. Il corner di Ahmetaj trova Sbaffo solo a centro area, che di testa incorna e batte Vettorel, confermandosi autentica bestia nera del Gubbio. Da qui in poi è solo amministrazione, con rischi ridotti all’osso e altri tre punti portati a casa.