Calcio serie C. Ternana, centrocampo di spessore. Torna dal prestito Giovanni Corradini

TERNI – E’ un centrocampo di notevole spessore, nonostante le partenze. Il ritorno per fine prestito di Giovanni Corradini allo Spezia e il (praticamente certo) mancato rinnovo per Kees de Boer generano senza dubbio vuoti notevoli nello scacchiere di Fabio Liverani. Si aggiunge anche Aaron Ciammaglichella che torna al Torino e che, al rientro dopo lo stop per infortunio, ha dimostrato buone potenzialità. Ma la caratura e le caratteristiche di coloro che fanno ancora parte della rosa sembrano fornire ampie garanzie, anche nell’ottica di agevolare le mosse "chirurgiche" per rimpiazzare i partenti. Entrano in scadenza di contratto Federico Romeo, Salvatore Aloi, i quattro elementi classificabili anche come difensori, ovvero Tiago Casasola e Bruno Martella per i quali c’è un’opzione di rinnovo, Francesco Donati e Fabio Tito. C’è anche Federico Viviani, rimasto fuori lista nella stagione appena conclusa. La permanenza in blocco dei suddetti calciatori è tutt’altro che scontata. Deve sussistere la reciproca volontà di proseguire il percorso, anche in base al fondamentale parere di Liverani. Ha invece scadenza 30 giugno 2027 il contratto di Samuele Damiani e Andrea Vallocchia, pedine su cui il tecnico sembra puntare con decisione.

Nuovo "Liberati". Ulteriore passo nell’iter, in vista della firma della convenzione che dovrebbe avvenire nei tempi previsti. Il Comune di Terni si affida a una società esterna per valutare il nuovo Pef relativo al progetto stadio-clinica. L’architetto Piero Giorgini, dirigente ai lavori pubblici dell’Ente e Rup della procedura, ha firmato il relativo atto che assegna per l’importo di 17 mila euro alla ACG Auditing & Consulting Group (società ternana) l’incarico di assistenza al procedimento ai fini della valutazione della procedura giustificativa del Piano economico finanziario, della relativa sostenibilità, ma anche per la predisposizione della convenzione, per il supporto al Rup in merito alla valutazione di convenienza e fattibilità della proposta nella sua completezza presentata dalla Ternana. L’intervento esterno è stato necessario in quanto sussiste, in seguito a verifica effettuata dal Rup, avviata ad aprile, "l’impossibilità di avvalersi di personale interno all’Ente con esperienza nella gestione di piani economici finanziari". Entro metà luglio la ACG consegnerà la valutazione.

Augusto Austeri