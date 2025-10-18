Calcio serie C, verso la gara con il Campobasso. Ternana, dubbi in attacco e possibili novità a centrocampo

Dubbi in attacco per la gara di Campobasso (domani ore 12.30) e possibili novità a centrocampo. Fabio Liverani e lo staff stanno valutando in particolare le condizioni di Dubickas che ha saltato la gara di Forlì dopo essere rientrato anzitempo dalla convocazione in Nazionale a causa di un trauma al costato. Il lituano è tornato ad allenarsi in gruppo fin da inizio settimana, ma, per quanto si è potuto notare nelle due sedute aperte al pubblico, non ha opportunamente forzato i ritmi e ha evitato contrasti di gioco. Oggi alle 12, dopo la rifinitura, sapremo direttamente da Liverani in conferenza stampa se il bomber sarà nei convocati, se eventualmente potrà essere rischiato dal primo minuto, o se sarà tenuto a riposo in vista della successiva sfida con l’Arezzo. Domani, dunque, nell’ambito di un 3-4-1-2, al fianco di Ferrante potrebbe esserci Leonardi che appare in crescita, oppure Pettinari che sabato scorso, al nuovo esordio in maglia rossoverde avvenuto nella ripresa, è apparso in un valido stato di forma entrando anche nell’azione del gol realizzato dall’argentino. Potrebbe esserci qualcosa di nuovo in mediana, considerando la necessità di aumentare la fase di spinta. Per il reparto difensivo torna a disposizione Maestrelli dopo due gare di assenza per infortunio. Resta out il pari ruolo Biondini che anche ieri ha lavorato a parte. Oggi alle ore 10.00 inizia la vendita libera per la sottoscrizione degli abbonamenti (ieri si è conclusa la fase dedicata al diritto di prelazione per coloro che avevano sottoscritto le tessere relative allo scorso campionato). L’abbonamento si può acquistare su VivaTicket (online e nei punti vendita) e ai botteghini del "Liberati" fino a venerdì prossimo (orari e modalità sul sito ufficiale della Ternana Calcio). Ricordiamo che per la Curva Sud e la Curva Est-Viciani, le prime che saranno demolite per realizzare il nuovo stadio, sono disponibili solo mini abbonamenti per le prossime 5 partite.

Proseguono le celebrazioni per i 100 anni della società rossoverde, organizzate da Comune e Centro Coordinamento Ternana Clubs con il contributo della Fondazione Carit. L’assessore Marco Schenardi ha ufficializzato i molti eventi in Piazza della Repubblica fino a sabato. Si inizia oggi alle 17.30 con la Banda di Cesi e le Majorettes New Lady Spartanes, la visione del filmato Omnia Thyrus, le esibizioni di scuole di danza intervallate, dalle 20.00 alle 20.30, da uno spettacolo teatrale dell’attore Stefano de Maio.