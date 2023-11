Calcio serie c: verso la sfida alla torres. Gubbio, Braglia: "Servirà una grande partita»

GUBBIO – Alla vigilia del match in trasferta contro la Torres, mister Braglia ha già presentato ieri la gara, se mai questo tipo di partite ne avessero bisogno: "Loro sono una squadra forte – esordisce il tecnico rossoblù – e non sono più una sorpresa, ormai continuano dritti per la loro strada con entusiasmo, determinazione e cattiveria. A noi sta il compito di dover fare una grande partita per tornare con un risultato positivo". Una squadra, quella sarda, che ha poco a che vedere con quella che lo scorso anno ha evitato i playout nelle ultime giornate: "Sì sono rinforzati come organico e riescono a sfruttare bene anche il settore giovanile. Giocano molto bene davanti, inoltre per questa partita ritrovano Scotto e Mastinu, due calciatori molto importanti. Se li facciamo giocare troppo vengono fuori le loro qualità". Tutto, però, senza snaturare il credo del Gubbio: "Noi giochiamo la nostra partita, degli altri ci interessa ma fino a un certo punto. Non possiamo perdere le nostre caratteristiche, dobbiamo proseguire sul nostro modo di essere. Penso che domenica sia stata tutto meno che una grande partita nonostante l’ottimo risultato. A volte sbaglio io, a volte sbagliano i ragazzi, a volte gli arbitri. L’importante è non perdere la propria identità". Ancora una volta non mancheranno le difficoltà a livello numerico: Chierico sta ancora recuperando da una distorsione al ginocchio e non sarà della partita, ma a centrocampo rientra Mercati dopo la squalifica e in attacco Montevago, rientrato dalla Nazionale U20: "Abbiamo problemini di numero e di rosa, devo anche ringraziare i ragazzi della primavera che vengono ad allenarsi con noi e non ci abbassano l’intensità di allenamento. Deluso da questa squadra finora? Assolutamente no .Secondo me stanno tirando fuori tutto quello che possono avere".