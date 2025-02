Calcio serie D. Acf Foligno, l’analisi di Manni: "Non siamo stati attenti, ci rifaremo»

FOLIGNO – "Le cause del passo falso contro il Gavorrano? L’Acf Foligno, forte della posizione in classifica, non è stata attenta ma vi assicuro che nell’occasione non c’è stato nessun tipo di rilassatezza. La la mia squadra già nell’immediato riuscirà ancora a regalare altre grosse imprese". Così si è espresso Alessandro Manni, alla ripresa della preparazione in vista dell’ appuntamento di domenica al Blasone col Grosseto. Ma col Figline, nel derby con il Trestina e con il Gavorrano nel giro di pochi minuti ha subito il pareggio. "E’ vero – ha aggiunto Manni – mi auguro, però, che quanto accaduto non diventi una costante, consapevole che con il lavoro riusciremo a colmare questa lacuna che, alla luce dei fatti ci è costatata almeno un paio di punti. Oltre a queste disattenzioni dobbiamo essere bravi negli ultimi 25 metri per gestire la reazione dell’avversario. Dico questo, convinto che l’Acf ha le potenzialità per riprendere il percorso positivo che - conclude Manni – fin qui ci ha visto protagonisti, senza dimenticare da dove siamo partiti riuscendo in poco tempo a diventare una squadra matura, cosa non facile per una squadra che per la prima volta della sua breve storia calcistica si è affacciata in serie D conquistando la permanenza già al giro di boa". Acf che da ieri è tornata a lavorare per preparare il delicato confronto Grosseto, deciso a strappare al Blasone un risultato positivo. Manni nella circostanza recupera Calderini che ha scontato la squalifica mentre è difficile il recupero di Settimi. Sicuro assente Mancini che sarà squalificato.

Carlo Luccioni