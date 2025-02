Calcio serie D. Acf Foligno, arriva il Grosseto. Le misure di sicurezza per i tifosi

In occasione della partita di domani, l’Acf Foligno comunica disposizioni straordinarie per la sfida Fulgens Foligno-Grosseto del campionato di serie D alla stadio Enzo Blasone di Foligno. La società informa i tifosi che per motivi di sicurezza la tifoseria locale sarà ospitata nella gradinata lato palasport. Ai tifosi del Grosseto invece è stata riservata la tribuna ed annessa biglietteria. I biglietti possono essere acquistati anche in prevendita al sito www.boxol.it. In questo caso saranno attivati i diritti di prevendita.

Partita che gli uomini di Alessandro Manni affronteranno, orfani di Mancini, il calciatore già in diffida ammonito domenica durante la partita Follinica Gavoranno – Acf Foligno è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Al rientro in campo, invece, Elio Calderini che ha scontato la giornata di squalifica. Incerto, invece, il rientro di Tommaso Settimi ancora alle prese con uno stiramento che lo ha costretto a dare forfait il turno precedente a Gavorrano. Qualcosa di più preciso si conoscerò questa mattina a conclusone della seduta di rifinitura.

Intanto, in settimana Nicolò D’Urso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio. I tempi di recupero si prevedono molto lunghi, in quanto per D’Urso il campionato è finito con largo anticipo, Intervento quello di D’Urso che è stato deciso dopo una lunga assenza e all’indomani della partita Flaminia – Acf durante la quale l’attaccante aveva realizzato uno dei tre gol con i quali l’Acf era riuscita ad imporsi sul terreno laziale, uno dei tanti blitz realizzati dalla squadra folignate lontano dal Blasone.

C.Lu.