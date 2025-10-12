Calcio serie D, al Blasone arriva il Poggibonsi. Foligno, serve la svolta: "Dobbiamo provarci»

Sconfitto nel derby con l’Orvietana, uscito dalla Coppa Italia, il Foligno sfida oggi il Poggibonsi, alla ricerca della svolta. "Potrebbe essere il risultato più importante di questo primo scorcio di stagione per ritrovare l’entusiasmo e quelle certezze di una squadra capace di veleggiare nelle parti nobili della graduatoria. Un compito difficile per quanto accaduto di recente - ha spiegato alla vigilia il tecnico Alessandro Manni – che nell’arco di una decina di giorni causa gli infortuni piuttosto seri subiti da Schiaroli e Morlandi e con altre importanti defezioni, adesso mi trovo a lavorare con un collettivo lontano da quello costruito in estate che mi ha dato grosse soddisfazioni. Purtroppo è andata così – ha aggiunto – ne prendo atto consapevole delle qualità del resto del gruppo e di poter contare su alcuni giovani molto promettenti. Quello che voglio dire che le difficoltà sono tante, non fosse altro perché al cospetto di queste pesanti assenze è evidente che da qualche giorno e, in futuro sono impegnato a ritrovare l’identità di una squadra in emergenza convinto, però, che continuerà a dare sempre il massimo, per provare a venire fuori da un periodo che presenta molte difficoltà. Ripeto, sarà difficile ma abbiamo l’obbligo per provarci grazie anche alla società che è corsa ai ripari per colmare qualche lacuna. Certo, a cominciare dal confronto con il Poggibonsi, avversario la cui classifica è bugiarda, incontreremo difficoltà pesanti che insieme ai ragazzi – ha concluso Manni – proveremo a superare per lasciarci alle spalle questo momento – no". Foligno che per tamponare il vuoto nelle retrovie nella giornata di giovedì ha consegnato a Manni il centrale difensivo Andrea Sgarba, che figura tra i convocati e potrebbe essere utilizzato in corso d’opera. Poggibonsi che arriverà al Blasone orfani dei tifosi ai quali per i fatti avvenuti contro il Siena è stato vietato la presenza sugli spalti.

: Rossi, Qendro, Cottini, (Sbraga), Della Spoletina, Falasca, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Khribech, Tomassini, Sylla.

Carlo Luccioni