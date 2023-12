Calcio serie D. Antonio Rizzolo nuovo tecnico dell’Orvietana

Antonio Rizzolo è il nuovo allenatore dell’Orvietana. Il 54enne ex attaccante di Lazio e Atalanta, orvietano doc, ià sulle panchine di Tivoli, giovanili Arezzo, Salernitana e Samp, prende il posto di Silvano Fiorucci. Enrico Broccatelli sarà il suo vice e guiderà la Juniores. Confermato il resto dello staff, l’allenatore dei portieri Giulio Di Antonio e il preparatore atletico Andrea D’Intino. Esordio domenica nella sfida interna con il Grosseto, con l’Orvietana al sestultimo posto del girone E di serie D con 15 punti conquistati dopo le prime 15 giornate. Sempre in serie D, Pietro Orlandi (00) è un giocatore del Sansepolcro. L’ingaggio del fantasista ex Foligno, Tiferno e Cannara, in avvio di stagione in Eccellenza laziale alla Favl Cimini, è stato ufficializzato dal ds Emanuele Monni. Secondo arrivo in casa biturgense dopo quello del portiere Davide Di Stasio (01). Orlandi sarà subito a disposizione di Bonura per la trasferta di sabato a Montevarchi. In Promozione la Grifo Sigillo non vuole lasciare nulla di intentato nella rincorsa alla salvezza. Ecco così che il club del presidente Bazzucchini ha ufficializzato altri due acquisti dopo il poker della scorsa settimana: il centrocampista di origini argentina Nicolas Boccaccini (98) e il centrocampista Lorenzo Pistellini (04) dal Castel del Piano.

Nicola Agostini