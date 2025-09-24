CALCIO SERIE D. Cannara, caccia all’impresa contro il Grosseto. Il ds Christian Volpi: "Ma noi ce la giocheremo»

CANNARA - Caccia all’impresa per il Cannara che oggi, allo Spoletini, con fischio di inizio alle 15, ospita la corazzata Grosseto. "Ma noi ce la giocheremo, come sappiamo bene di dover fare contro tutti". A suonare la carica, in casa rossoblù, è il direttore sportivo Christian Volpi, ultimo arrivato nella dirigenza cannarese, dopo le stagioni vissute a Lama. "Ho trovato un ambiente molto professionale in cui sono entrato in punta di piedi cercando di dare il mio contributo".

Un Cannara che arriva alla super sfida odierna galvanizzato dal successo di sabato scorso in casa del Terranuova Traiana. I primi tre punti in campionato per i ragazzi di Armillei. E proprio il tecnico domenica prossima sarà il grande ex nella trasferta di Sansepolcro. Una partita alla volta, però, anche perché il Grosseto arriva allo Spoletini con i favori del pronostico. In casa Cannara, però, è la classica partita in cui i rossoblù hanno tutto da guadagnare.

Altro fattore da tenere in considerazione è il fatto che Armillei avrà l’intera rosa a disposizione. Dopo le due sconfitte, maturate contro Follonica Gavorrano e Seravezza, il successo contro il Terranuova ha dato grande consapevolezza ad un gruppo che, in larga parte, si trova al debutto in categoria. Allo Spoletini arbitra Ambrosino di Torre del Greco, assistenti Corbelli e Angelini di Rimini.