Calcio serie D. Città di Castello-Spoleto è una gara da non perdere

CITTA’ DI CASTELLO - Per il Città di Castello quella contro lo Spoleto è una partita da vincere per allargare il gap nei confronti della zona caldissima della classifica. Al “Bernicchi” va in scena oggi una gara tra due squadre di importanti città del calcio umbro, relegate però per ora ad un ruolo secondario. Città di Castello e Spoleto stanno cercando di risalire la china dopo un autunno a dir poco turbolento: ma, mentre la truppa di Antonio Armillei sembra aver ingranato la marcia giusta al rientro dalla sosta natalizia ed ha tirato fuori risultati importanti che hanno consentito di mettersi alle spalle ben 5 formazioni e di guardare al futuro con fiducia, per il team della città del festival, ultimo in classifica, la strada verso la salvezza è ancora lunga e piena di difficoltà. E per tentare la rimonta a disposizione di mister Brevi c’è da oggi anche l’attaccante argentino Francisco Tomasco, svincolato, con esperienze in seconda divisione argentina e in Italia con le maglie di Roccella, Asta, Pienza e Atletico Tricase. Contro lo Spoleto, che ha racimolato solo due punti lontano da casa, l’allenatore tifernate potrebbe mettere in campo la formazione che ha pareggiato a Narni anche se non è escluso l’ingresso a gara in corso di elementi della panchina, fattore importante qualora non si riesca a sbloccare il risultato e ad incanalare su binari favorevoli.

C.DI CASTELLO: Palazzini, Vassallo, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Giannò, Peluso, Giabbecucci. Arbitro: Federico Paladini di Lecce (Polidori e Caravella).