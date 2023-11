Calcio serie d: doppia partenza. Trestina saluta Gramaccia e Morlandi

Doppia partenza in casa Trestina. Si dividono le strade con il capitano Stefano Gramaccia (87), approdato in Promozione marchigiana, al Fabriano Cerreto, e con l’attaccante Pietro Morlandi (00), colpo da novanta del Pierantonio in Eccellenza. Gramaccia ritroverà una vecchia conoscenza del calcio umbro, il puntero Liborio Zuppardo (85), pronto a provare a vincere un altro campionato dopo quelli conquistati a Riccione in Eccellenza e a Spoleto nella passata stagione. Morlandi è il rinforzo di lusso dei biancazzurri del presidente Fumanti dopo l’infortunio di Filippo Passeri (90) e la cessione di Simone Mortaro (89) al Montone. La società del Trestina ha voluto ringraziare sia Gramaccia che Morlandi. "Si dividono le strade con il nostro capitano – si legge nella nota diffusa dal club - dopo 5 anni splendidi in cui ha collezionato 162 presenze e 32 gol con la nostra maglia, toccando, con la fascia al braccio, il punto più alto della storia sportiva del Trestina: la finale playoff di D".