Calcio serie D, Filippo Sensi presenta la partita. Trestina, prova-verità con il Camaiore

TRESTINA - Dopo la bella parentesi canora dei giorni scorsi con la presentazione dell’inno della società bianconera, l’attenzione torna al campo e alla partita contro il Camaiore. Quello di oggi al “Casini” può essere già un match di grande importanza in chiave salvezza per la compagine del presidente Bambini che si trova in penultima posizione con 4 punti dopo sei giornate contro i 7 dei toscani. E’ Filippo Sensi a presentare la partita, non senza una punta di amarezza per i risultati che non sono arrivati: "La squadra arriva carica perché stiamo lavorando bene con mister Calori già da diverse settimane, ma sappiamo che comunque abbiamo raccolto meno di quello che ci aspettavamo. Veniamo comunque da una buona prestazione alla fine contro una squadra tra le favorite come il Grosseto. Mi aspetto un avversario che arriverà in forma perché questo girone è molto equilibrato". Il pre partita sarà l’occasione per applaudire il settore giovanile del Trestina.

TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, Scartoni, De Meio, Mercuri, Ferri Marini, Nouri, Tolomello, Priore, Giuliani, Ferrarese. All. Calori.