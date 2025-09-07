Calcio serie D. Foligno, debutto al Blasone: "Vogliamo iniziare al meglio»

FOLIGNO – Foligno-Montevarchi la partita inaugurale del campionato di serie D (stadio Blasone alle ore 15) è un appuntamento che entrambe vogliono vincere. "Per quanto ci riguarda vogliamo iniziare la stagione nel migliore dei modi. Desiderio, che conoscendo l’allenatore Simone Marmorini con il quale ho giocato insieme e ex condottiero del Foligno – ha spiegato alla vigilia Alessandro Manni – accarezza anch’esso per provare da subito a confermare le ambizioni per risalire in Lega Pro. Esordio – ha continuato Manni – che nasconde molte insidie. Sono però consapevole delle potenzialità del mio Foligno, reduce dai risultati confortanti arrivati dalle amichevoli e dalla partita di Coppa Italia. Un segnale importante che ha confermato la buona condizione della mia squadra anche se siamo obbligati a migliorare". Foligno che da quanto ha fatto vedere in estate sembra ricalcare la grande squadra, autentica sorpresa del raggruppamento. "Non mi piace fare i confronti – ha aggiunto il tecnico folignate-. Mi limito a dire che la scorsa stagione l’abbiamo conclusa al di là di ogni più rosea previsione. Ripetere la splendida cavalcata della passata stagione sarebbe un sogno ma ci proveremo. Cominciare dal confronto con il Montevarchi, un autentico primo vero destinato a darci ulteriori segnali di crescita". Il Foligno dovrà fare a meno di Ferrara non al meglio e di Morlandi squalificato.

FOLIGNO: Rossi, Falasca, Qendro, Grea, Scharoli, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Sylla, Tomassini, Khribech. Carlo Luccioni