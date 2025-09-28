Calcio serie D. Foligno, è big match. La capolista al Blasone

FOLIGNO – Appuntamento inedito quello che va in scena al Blasone tra il Foligno e il Tau Altopascio, fischio di inizio ore 15. Un autentico big match tra l’undici toscano attuale capolista e il Foligno che insegue a tre lunghezze dalla vetta. Le due squadre arrivano a questa sfida reduci entrambe dal successo nel turno infrasettimanale di mercoledì. Il Tau Altopascio con il Prato e il Foligno con il blitz nel derby contro il Trestina. Presupposti della vigilia che sulla scorta della posizione di classifica delle due squadre, lasciano ben sperare per una partita che dovrebbe far divertire il pubblico sugli spalti. "Per avverare questa – commenta Manni – voglio il Foligno visto all’opera nei secondi 45 minuti del derby con il Trestina. Squadra che per l’intensità di gioco, la pressione, l’atteggiamento e la velocità ci ha creato qualche grosso problema. Per fortuna che nel secondo tempo siamo riusciti ad uscire un po’ meglio senza riuscire ad esprimere quel gioco propositivo per l’intero arco della partita. Poi è arrivato il gol - partita di Morlandi che ha di fatto cancellato le lacune emerse nella prima parte del derby. Lacune che se dovessero riemergere contro il Tau Altopascio, l’impegno potrebbe lasciare spazio a qualche brutto scherzo. Consapevole che l’avversario che andremo ad affrontare, vanta un collettivo tecnico tattico di grosso livello, individualità di spicco accompagnato da grande entusiasmo per questo grande avvio di stagione. Per fronteggiare la forza dell’avversario sarà necessario un Foligno, pimpante, vivace, una squadra con personalità obbligata soffrire, avere grosso rispetto nel tentativo contrastarlo in ogni settore del campo. Avversario che arriva al Blasone per provare a farci lo sgambetto. Ci riusciremo? La voglia di far bene e le qualità non mancano. Vogliamo ripetere le prestazioni confortanti fornite contro squadre più blasonate del raggruppamento, consapevole che quella con l’Altopascio è uno snodo importante per il futuro".

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Cottini, Schiaroli, Falasca, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Khribech, Tomassini, Pupu Posada.

Carlo Luccioni