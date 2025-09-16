Calcio Serie D. Foligno, Manni guarda avanti: "Sconfitta da archiviare in fretta»

FOLIGNO – "Il Grosseto ha vinto ma ho l’obbligo di riconoscere che il Foligno è un’ottima squadra con una rosa molto importante". L’analisi di Indiani del dopo partita certifica che Il Foligno è uscito dal terreno di gioco dello Zecchini a testa alta. "Nessun rimprovero, per quanto riguarda la prestazione e l’impegno della mia squadra - ha esordito Alessandro Manni – anche se, nonostante la non buona condizione di un paio dei protagonisti e l’uscita anzitempo dal campo per infortunio di Grea (rottura di due costole), potevamo fare qualcosa di più. Voglio dire che nella circostanza alla mia squadra e mancata quella brillantezza, la giocata individuale che poteva fare differenza. E’ una considerazione e non una accusa, perché dobbiamo dare merito all’avversario che vanta un indiscutibile potenziale tecnico. Un passo falso che poteva essere messo in preventivo al cospetto di una autentica corrazzata allestita per fare il salto di categoria. Sconfitta che proveremo ad archiviare in fretta, un passo falso che fa parte del nostro progetto di crescita, in un campionato difficile e pieno di insidie". Opportunità che il Foligno cercherà di cogliere già al prossimo turno. Quello casalingo contro il Camaiore, appuntamento anticipato a sabato 20 settembre fischio d’inizio ore 15. Confronto che il Foligno affronterà orfano di Alessio Grea che, come preventivato dalla lastra effettuata domenica sera al ritorno da Grosseto ha confermato la rottura di due costole che lo obbligheranno a rimanere fuori almeno 40 giorni. Defezione che il Foligno cercherà di colmare con Filippo Cottini subentrato in campo dopo l’uscita di Grea protagonista di un’ottima prestazione.

C.Lu.