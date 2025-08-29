Calcio serie D. Gubbio, verso la sfida contro la Sambenedettese. Gara anche sugli spalti: settore ospiti verso il sold out

GUBBIO – Dopo la vittoria all’esordio in campionato e gli innesti arrivati dal calciomercato, il Gubbio si appresta a concludere la settimana con la sfida casalinga contro la Sambenedettese di sabato alle 21. L’avvio di stagione dei marchigiani è stato sicuramente positivo: vittoria all’esordio in Coppa sfidando la Vis Pesaro e successo bissato alla prima di campionato contro il neopromosso Bra. La squadra di mister Ottavio Palladini è un ottimo mix di esperienza e giovani di qualità, e nel 4-2-3-1 del tecnico di San Benedetto del Tronto c’è spazio per dinamismo, verticalità e gioco sulle fasce. Il giocatore che si è forse esaltato di più in questa formazione è Amadou Konatè, ala destra classe 2002 che i rossoblù marchigiani hanno pescato dall’Avezzano, in Serie D. Oltre a lui attenzione anche all’attaccante 19enne Christian Iaiunese, 10 gol in 31 presenze con il Terranuova Traiana in Serie D lo scorso anno, messo però un po’ in ombra da Umberto Eusepi, bomber di categoria che a 36 anni può ancora dire la sua. Parlando di esperienza non si può non citare Alessandro Sbaffo, autentica bestia nera per il Gubbio: il trequartista di Loreto ha infatti confezionato 7 gol e 4 assist in 12 presenze contro i rossoblù. A questo si aggiunge il grande seguito che la Samb porta con sé: contro il Bra erano più di 9mila per l’esordio in campionato, l’impressione è che sabato il settore ospiti sarà pieno. Anche per questo è importante l’apporto dei tifosi. Il Gubbio può fare bene e il sostegno della città sarà fondamentale.

Federico Minelli