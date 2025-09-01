Calcio serie D, il big-match finisce 1-0. Orvietana, Tenkorang entra e firma la vittoria. Il Cannara c’è, lotta ma viene eliminato

orvietana

1

cannara

0

ORVIETANA: Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Sforza (86’ Savshak), Simic, Dida (46’ Esposito), Tronci (86’ Pepe); Caon, Lusha (57’ Tenkorang). All.: Rizzolo.

CANNARA : Vassallo; Porzi (72’ Azurunwa), Myrtollari, Camilletti (81’ G. Cardoni), Mancini (81’ Lupi); Maselli, (64’ Vitaloni) Montero, Roselli; Fioretti (64’R. Cardoni), F. Bertaina, Schvindt.

All.: Armillei.

ARBITRO: Ravara di Valdarno (Longobardi – Rastrelli ).

Rete: 15’st Tenkorang.

ORVIETO – L’Orvietana fissa la prima tessera sul mosaico, base della stagione di quest’anno. Il progetto tiene in considerazione la Coppa, l’uno a zero con il Cannara apre la porta al secondo turno. La gara, con il risultato in equilibrio instabile, non ha annoiato il numeroso pubblico presente. Al fischio finale le tabelle di valutazione certificano alcune promozioni, taluni rinvii ai corsi di recupero, nessun bocciato da una parte e dall’altra . Il lavoro, per i due tecnici è solo agli inizi ma la partita è servita a chiarire diversi dubbi. Gli highlights più interessanti sono quelli dei minuti iniziali di entrambi i tempi. Parte meglio l’Orvietana con tre occasioni ni primi 10’ . Protagonista principale Caon che cercherà il gol in più occasioni peccando anche in egoismo. Losha ha la palla buona ma Vassallo è ben piazzato. I biancorossi rallentano, il Cannara si fa più coraggioso con i cinque fuori quota ben gestiti da Montero, Schvindt , Myrtollari e potendo contare sulla forte tempra di Bertaini. I biancorossi denunciano qualche pecca nel triangolo centrale poi sanata da Rizzolo con l’ingresso di Esposito e l’accentramento di Simic. Viegas, da poco a Ovieto siede in panchina, Turchet ultimo arrivato non è in lista. Armillei, tecnico del Cannara, comanda, a metà tempo, il cambio di modulo (4-1-2-3) che migliora la fase offensiva, in particolare sul fronte sinistro. Ricci e compagni fanno buona guardia, Formiconi fa altrettanto. Due tentativi, di Tronci e Simic s’infrangono sul corpo dei difensori.

La ripresa del gioco trova il Cannara più pronto. Bertaini sbaglia, più tardi termina a terra reclamando il rigore, Schvindt trova l’opposizione dell’attento Formiconi. Tenkorang prende il posto di Losha e l’Orvietana si sveglia. Caon insiste troppo nella ricerca del successo personale, Tenkorang (foto Reby Biancarini) si dimostra più pratico trovando il gol partita alla prima occasione quando un rimpallo lo pone in condizione di battere Vassallo. Chiude i giochi la traversa colpita da Caon al minuto 78.

Roberto Pace