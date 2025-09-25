Calcio serie D. Il Cannara sfiora la grande rimonta. Ma è il Grosseto a prendere 3 punti

CANNARA

2

GROSSETO

3

CANNARA: Vassallo; Porzi(18’st Cardoni), Bertaina En, Baraboglia, Schvindt(44’st Azurunwa), Myrtollari, Haxhiu, Montero(8’st Camilletti), Lomangino, Roselli(22’st Vitaloni) Ferrario(1’st Maselli). A disp: Taiti; Raviele, Fioretti, Di Cato, Azurunwa.

GROSSETO: Marcu; Della Latta(37’st Bacciardi), Sabelli(12’st Fiorani), Marzieri, Riccobono(29’st Sacchini), Bellini(42’st Dierna), Ampollini, Brenna, Regoli(29’st Disanto), Ciraudo, D‘ancona. A disp: Cardelli, Santarelli, Corallini, Sacchini,Benedetti.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco (Corbelli e Angelini di Rimini).

Marcatori: 37’ pt Marzierli, 40’pt Ampollini, 13’st Regoli, 31’st Maselli, 36’st Myrtollari rig

NOTE: ammoniti: Roselli, Riccobono, Schvindt, Fiorani. Recupero: pt 1, st 4’.

Il Cannara sfiora la remuntada nel finale ma esce sconfitto per 3-2 al cospetto di un Grosseto che, nel primo tempo, conferma tutte le sue qualità. Armillei disegna un 3-5-2 di contenimento e la missione riesce fino al 37’ quando Marzierli è il più lesto di tutti ad insaccare su azione d’angolo. E dire che il Cannara aveva anche sfiorato il vantaggio con il palo colpito da Porzi al 18’. Il Grosseto però raddoppia subito con Ampollini e, in avvio di ripresa, trova anche il 3-0 con Regoli. Il Cannara ha il merito di crederci. Il neo entrato Maselli al 76’ fa 3-1 poi, dopo 5 minuti, Myrtollari trasforma il rigore conquistato da Vitaloni. Nel finale Schvindt ha sui piedi la palla del 3-3 ma la spreca da buonissima posizione. Finisce 3-2 per il Grosseto che si porta ad un punto dalla vetta.