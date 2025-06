Calcio serie D. Il Cannara festeggia in piazza. Gianpiero Ortolani ai saluti

Gli eroi di Pinerolo. Quelli che tutta la comunità di Cannara ha voluto celebrare a distanza di due settimane dal trionfo in Piemonte che ha riportato i rossoblù in serie D. Due pagine di storia scritte in due anni, come ricordato da Gianpiero Ortolani, uno dei pochi profeti in patria, anzi in panchina, capace di prendere una squadra penultima in Promozione con 4 punti dopo 6 giornate e portarla a centrare due promozioni una dietro l’altra. Per questo il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia schierato con tutti i suoi collaboratori, a partire dall’assessore allo sport Diego Tardioli, il primo a credere nell’impresa, ha voluto omaggiare società, staff e giocatori, consegnando un riconoscimento speciale nell’auditorium di San Sebastiano. "Abbiamo scritto la storia di questa società – ha dichiarato Ortolani – facendo un capolavoro lo scorso e un autentico miracolo sportivo al termine della stagione appena conclusa".

Adesso a Cannara c’è la volontà di affrontare nel migliore dei modi anche il campionato di serie D. Non ci sarà però Gianpiero Ortolani in panchina. Subito dopo la festa, infatti, il tecnico ha comunicato alla dirigenza l’intenzione di non proseguire il rapporto con la società rossoblù. Una scelta legata anche alla decisione del direttore sportivo Mauro Cuppoloni di lasciare Cannara per approdare a Tavernelle. La dirigenza è ora al lavoro per individuare il sostituto. I due rappresentanti dei main sponsor però, Reno Ortolani e Marcello Misurini, hanno più volte ribadito la volontà di divertirsi anche nella serie superiore. Parola al nuovo allenatore. Anzi, prima al dg Angelo Mattonelli chiamato a coordinare ancora di più tutte le scelte tecniche, partendo però dalla conferma del blocco argentino decisivo nel salto di categoria.