Calcio serie D, il ds Capretti sprona il gruppo. Orvietana per l’impresa in casa della Pianese

ORVIETO - L’Orvietana va nella tana della capolista. Davide contro Golia, ovvero il pastorello contro il gigante per rinforzare il concetto che, non sempre, i più forti hanno la meglio. E sarà proprio la convinzione nei propri mezzi che dovrà aiutare Marricchi e compagni a tornare con un risultato positivo. Orchi non è stato graziato e sarà assente Greco sconterà lo stop per doppia ammonizione. Di conseguenza centrocampo da ridisegnare. Fabri, Manoni, come pure Gomez, sono a disposizione. Presumibile che le scelte di Fiorucci si orientino verso i giocatori più in forma e, comunque, più adatti al tipo di partita che il tecnico ha in mente Il direttore sportivo, Severino Capretti, predica fiducia e, al tempo stesso, sprona il gruppo squadra e tutta la Società a rimanere uniti, come all’omogeneità d’intenti. La decisione anti-Orchi non aiuta ed è proprio per tale ragione che servirà tirare fuori tutti gli attributi. "Guai – prosegue Capretti – a farsi travolgere dal vittimismo. Andremo, per contro, a giocare le nostre carte nel modo più consono". A Piancastagnaio si godono, nel frattempo, il periodo di gloria: "Ci auguriamo duri a lungo – afferma Leonardo Brenci – uno dei collaboratori del trainer Prosperi. La Società sta dimostrando aver lavorato bene, immettendo sull’intelaiatura dello scorso anno giocatori che si stanno rivelando molto validi. La squadra non sembra avere punti deboli. Il campionato, però, è lungo e gli organici degli avversari indicati quali superfavoriti potrebbero, alla fine, fare la differenza".

Roberto Pace