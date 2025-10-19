Calcio serie D. Il Foligno all’esame Scandicci. Manni: "Cinici e concentrati»

FOLIGNO – Foligno atteso all’esame Scandicci, un avversario di livello che metterà a dura prova gli uomini di Alessandro Manni. "Forse in questo momento – ha spiegato alla vigilia il tecnico dei falchetti – è l’avversario che più degli altri è nella condizione di crearci grosse difficoltà. In particolare sulle corsie, settore dove lo Scandicci vanta dei calciatori capaci di creare affanno a qualsiasi squadra. Dal confronto con un avversario di livello, come lo Scandicci – ha proseguito Manni – mi aspetto un Foligno obbligato a fare attenzione per l’intero arco della partita, evitando la smania di andare alla ricerca di avventure che potrebbero costarci care. Voglio dire che con lo Scandicci sarà difficile creare le tante occasioni che ci sono capitate il turno precedente con il Poggibonsi ma, essere bravi e, come detto, ad approfittare di quelle poche opportunità che ci capiteranno. Rispetto, però, e non paura convinto che la mia squadra scenderà in campo per fare la propria partita, cercando di non snaturare quello che è il nostro gioco, propositivo nel tentativo di riuscire nell’impresa per portare a casa un risultato positivo che al cospetto di un avversario di spessore come lo Scandicci sarebbe importante per riprendere quel percorso interrotto contro l’Orvietana. In definita dal Foligno, ancora incerottato causa le pesanti defezioni, mi aspetto una prestazione di livello, difficile - ha concluso Manni – anche di sofferenza ma soprattutto di massima attenzione per l’intero arco della partita". Una prova da grandi, per Tomassini (l’attaccante che con la doppietta con il Poggibonsi ha toccato il tetto dei 200 gol) e soci per continuare – ha concluso Manni - ad alimentare l’entusiasmo che accompagna i tifosi.

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Sbraga, Della Spoletina, Falasca, Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini, Khribech, Tonassini, Sylla.

Carlo Luccioni