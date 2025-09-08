CALCIO SERIE D. Il Trestina inciampa col San Donato Tavarnelle. Avvio subito in salita, Manfredi la riapre ma è tardi

San Donato Tavarnelle

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croce, Giannini (32’ Pecchia), Falconi, Cecchi, Leonardi (75’ Sardilli), Torrini, Gistri P., Ciravegna (58’ Rotondo), Doratiotto (62’ Calonaci), Nardella (56’ Senesi). A disp.: Gambassi, Alfani, Forzieri, Palazzesi.

SPORTING CLUB TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, De Meio (65’Mercuri), Sensi, Proietti Zolla (65’ Scartoni), Ferri Marini, Nouri (69’ Manfredi), Tolomello (75’ Dottori), Priore, Giuliani G., D Angelo (65’ Ferrarese). A disp.: Stacchiotti, Bussotti, Mercuri, Bricca, Cuccarini, Ferrarese.

Arbitro: Filippo Vigo di Lodi

MARCATORI: 6’ Ciravegna, 18’ Doratiotto, 91’ Manfredi NOTE: ammoniti: 38’ Sensi, 86’ Rotondo, 86’ Ferri Marini, 95’ Sardilli

Il Trestina inciampa alla prima uscendo sconfitto 2-1 dalla sfida contro il San Donato Tavarnelle. Pronti, partenza, via e i toscani al 6’ passano in vantaggio con Ciravegna, il quale, raccoglie un pallone in area di rigore per calciare verso la porta, trovando il vantaggio. Al 9’ si vedono gli ospiti con Proietto ma la sua conclusione è sul fondo. Al 18’ raddoppio giallo blu; duettano Nardella e Doratiotto, quest’ultimo calcia di potenza, sotto la traversa e trova la rete del 2-0. Al 26’ si vede il Trestina con Proietto che calcia ma il suo tiro non impensierisce la retroguardia del San Donato Tavarnelle. Al 34’ si rivede il Trestina con Ferri Marini ma la conclusione è fuori. Al 45’ invece muro della difesa gialloblù per salvare su Giuliani nell’area piccola. Nella ripresa al 45’ subito Ferri Marini ha una ghiotta occasione per riaprire i giochi con un diagonale ravvicinato ma Tampucci è bravissimo nel respingere la conclusione. Al 49’ Proietti prova a saltare Tampucci ma il numero uno gialloblù non si lascia superare. Al 51’ si rivedono i toscani; Doratiotto sfonda a sinistra e mette in mezzo per Ciravegna, si salva in corner la difesa ospite. Al 91’ si riapre la partita: traversone di Giuliani, arriva Manfredi, ex di turno, che di testa batte Tampucci da distanza ravvicinata. Dopo 7’ minuti di recupero finisce 2-1 per il San Donato Tavarnelle.